مساعد الرئيس: لا حاجة اليوم الى فرض أي قيد اضافي

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

قال شاهمار موسموف مساعد الرئيس مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي في مؤتمر صحافي منعقد من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء 20 أغسطس اليوم إنه لا حاجة اليوم الى فرض أي قيد اضافي او تشديد نظام الحضر الصحي وذلك مربوط قبل كل شيء بقدرة نظام الصحة الوطني على استقبال المرضى وعلاجهم.

واوضح موسموف أن الضغوط مشعور به طبعا ولنا أطباء متعبون لم يستفيدوا من الاجازة منذ عامين البتة الاحوال تضغط عليهم ايضا ولكننا اذا رأينا أن معدل المرضى في المستشفيات في ازدياد فيمكن أن يبحث مقر العمليات مسائل فرض قيود في خطوات تالية.