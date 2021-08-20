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    مساعد الرئيس: أذربيجان تملك اليوم احتياطيات كافية من اللقاحات

    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٢]

    باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    يتم استخدام أربعة لقاحات ضد نوع جديد من عدوى فيروس كورونا في أذربيجان. يمكن اختيار اللقاح من قبل المواطنين.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها شاهمار موسموف مساعد الرئيس مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي في مؤتمر صحافي منعقد اليوم في 20 أغسطس من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

    قال مساعد الرئيس إن احتياطيات اللقاحات في أذربيجان اليوم كافية وسيكون كافيا بحلول نهاية العام. وتجري اليوم مفاوضات لاستيراد لقاحات للعام المقبل. التطعيم هو سبب عدم وجود ضغط خطير في المستشفيات اليوم.

    أكد ان "نسبة التطعيم في بلادنا 24 بالمائة. إذا تمكنا من رفعها إلى 60 في المائة، سينتهي الوباء في أذربيجان. لهذا نحث الجميع على التطعيم".

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: أذربيجان تملك اليوم احتياطيات كافية من اللقاحات
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