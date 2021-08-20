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    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٥‎٢]

    باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 13.6 طن خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 300 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 13.3 طن بقيمة 214 مليون دولار.

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