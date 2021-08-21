نشبت حرائق في محافظة إزمير بتركيا
AzerTAg.az
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٣]
إزمير، 21 أغسطس، أذرتاج
نشبت حرائق بولايتي مندرس وأورله في محافظة ازمير التركية في مساحات غابية.
وارسلت الى مناطق منكوبة طائرة اطفاء و5 مروحيات اطفاء وسيارات اطفاء عديدة وقوات مختلفة.
وتستمر حاليا عمليات اخماد الحرائق.
مليكوفا مراسلة اذرتاج
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