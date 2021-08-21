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    مصارعة وطنية تحصد البرونزية في بطولة العالم

    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٠]

    أوفا، روسيا، 21 أغسطس، أذرتاج

    حصدت المصارعة الوطنية بيرجول سلطانوفا برونزية بطولة العالم للشباب المنظمة في مدينة أوفا الروسية.

    أفادت أذرتاج أن سلطانوفا التي تتنافس في الوزن الـ62 كغ انضمت الى البطولة من مرحلة ربع النهائي تغلبت على المصارعة القيرغيزية لتتنافس في نصف النهائي مع المصارعة الهندية وخسرت أمامها فتنافست مع المصارعة الألمانية.

    يذكر أن المصارعة جاله علييفا المتنافسة في 59 كغ حصدت البرونزية ايضا كما حصد بايراموف 65 كغ وحاجييف 70 وعاشروف 79 كغ الفضية وبايراموف 74 كغ وأقايف 86 كغ برونزية البطولة بين الرجال في الايام السابقة.

    AZERTAG.AZ :مصارعة وطنية تحصد البرونزية في بطولة العالم
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