عصابات مسلحة أرمينية منتشرة في أراضي أذربيجان التي تتمركز فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية تطلق النار على جيش أذربيجان من جديد قوات أرمينيا تستأنف استهداف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود الدولية

طاووس، كلبجار المحررة، 21 أغسطس، أذرتاج

استهدفت قوات أرمينيا من مواقعها في قرى ولايتي باسار كيتشار وشمس الدين على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود الدولية في قرى مقاطعات كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني وطاووس وجدابيك بطلقات نارية متقطعة باستخدام بنادق القنص والبنادق الآلية والرشاشات كبيرة العيار منذ الساعة 18.58 الى 23.53 يوم 20 أغسطس الامس.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن عصابات مسحلة أرمينية غير قانونية منتشرة في اراضي أذربيجان التي نشرت فيها قوات حفظ السلام الروسية اطلقت النيران بفواصل على مواقع جيش أذربيجان في مقاطعة خوجاوند المحررة ومدينة شوشا المحررة من وطأة احتلال أرمينيا باستخدام البنادق الآلية والرشاشات كبيرة العيار من الساعة 20.37 يوم 20 أغسطس الى الساعة 01.00 يوم 21 أغسطس اليوم.

واكدت على أن جيش أذربيجان لا خسارة بين أفراده.

ظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.