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    نادي أراز نخجوان لكرة الصالات يبدأ تنافسه في المرحلة التأهيلية بدوري أبطال أوروبا

    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠٦]

    سالاسبيلس، لاتفيا، 21 أغسطس، أذرتاج

    يبدأ نادي أراز نخجوان لكرة الصالات تنافسه في المرحلة التأهيلية بدوري أبطال اوروبا اليوم.

    أفادت أذرتاج أن البطل الأخير يلتقي بنادي أوروبا من جبل الطارق في مباراة تنظم في مدينة سالاسبيلس في لاتفيا بقيادة الحكم الايطالي داريو بزوتو الساعة 15.00.

    ويتنافس أراز نخجوان 22 أغسطس مع كامبوكسن دينامو الفنلندي وبعد يومين مع رابا اللاتفي.

    يذكر أن مباريات المرحلة المؤهلة تستضيفها 8 بلدان. وسوف تتأهل 8 أندية صاحبات المراكز الاولى في المجموعات وصاحب احسن نتيجة بين صاحبات المراكز الثانية بالمجموعات لمرحلة النهائي.

     

     

    AZERTAG.AZ :نادي أراز نخجوان لكرة الصالات يبدأ تنافسه في المرحلة التأهيلية بدوري أبطال أوروبا
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