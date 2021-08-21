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    ضبط مريضة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي غادرت مسكنها في زاقاتالا

    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٩]

    زاقاتالا، 21 أغسطس، أذرتاج

    ضبط موظفو شرطة زاقاتالا مريضة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المكان العام جراء عمليات الرقابة الرامية الى التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المقاطعة.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن ساكن عاصمة المقاطعة مدينة زاقاتالا المدعوة فريدة علييفا رغم خضوعها للعلاج في مسكنها بالضرورة فإنها غادرت مسكنها منتهكة قواعد نظام الحجر الصحي وبعد محادثة توضيحية وتوعوية معها تم ارجاعها الى مسكنها.

    ويجري التحقيق مع الحادث.

     

    AZERTAG.AZ :ضبط مريضة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي غادرت مسكنها في زاقاتالا
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