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    تصدير أكثر من 102.4 ألف طن من القار النفطي في 7 أشهر

    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٨]

    باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تصدير 102.4 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 20.9 مليون دولار امريكي.

     

    AZERTAG.AZ :تصدير أكثر من 102.4 ألف طن من القار النفطي في 7 أشهر
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