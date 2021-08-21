باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج) تم تصدير 102.4 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 20.9 مليون دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير أكثر من 102.4 ألف طن من القار النفطي في 7 أشهر

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