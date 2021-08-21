رئيس طبيب يعلن اطلاق دراسات زرع الخلايا في أذربيجان

باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

اعلن رئيس اتحاد ادارة المناطق الطبية الفرعية طبيب رامن بايراملي عن اطلاق دراسات زرع الخلايا في أذربيجان.

وغرد بايراملي على حسابه في تويتر أن دراسات زرع الخلايا اطلقت في البلد من اجل انشاء لقاح لاول مرة منذ السنوات المديدة ووضع تدابير مكافحة جديدة ضد الامراض المعدية بما فيها عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتشخيصها والعلاج الكيماوي.