إسطنبول، 21 أغسطس، أذرتاج توسعت حرائق اندلعت في مساحة غابية بجزيرة هيبيلي أدا التابعة لحي أدالار لمدينة إسطنبول بتركيا. أفادت أذرتاج أن الحرائق تتعامل معها حاليا 4 طائرات اطفاء و5 مروحيات اطفاء وعدد كبير من فرق الاطفاء فيما اطلقت السلطة عملية اجلاء السكان على متون السفن. مليكوفا مراسلة أذرتاج

AZERTAG.AZ : اجلاء سكان جزيرة هيبيلي أدا باندلاع حرائق في غاباتها في تركيا

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