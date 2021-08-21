اجلاء سكان جزيرة هيبيلي أدا باندلاع حرائق في غاباتها في تركيا
AzerTAg.az
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٦]
إسطنبول، 21 أغسطس، أذرتاج
توسعت حرائق اندلعت في مساحة غابية بجزيرة هيبيلي أدا التابعة لحي أدالار لمدينة إسطنبول بتركيا.
أفادت أذرتاج أن الحرائق تتعامل معها حاليا 4 طائرات اطفاء و5 مروحيات اطفاء وعدد كبير من فرق الاطفاء فيما اطلقت السلطة عملية اجلاء السكان على متون السفن.
مليكوفا مراسلة أذرتاج
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