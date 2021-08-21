  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    اجلاء سكان جزيرة هيبيلي أدا باندلاع حرائق في غاباتها في تركيا

    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٦]

    إسطنبول، 21 أغسطس، أذرتاج

    توسعت حرائق اندلعت في مساحة غابية بجزيرة هيبيلي أدا التابعة لحي أدالار لمدينة إسطنبول بتركيا.

    أفادت أذرتاج أن الحرائق تتعامل معها حاليا 4 طائرات اطفاء و5 مروحيات اطفاء وعدد كبير من فرق الاطفاء فيما اطلقت السلطة عملية اجلاء السكان على متون السفن.

    مليكوفا مراسلة أذرتاج

     

     

    AZERTAG.AZ :اجلاء سكان جزيرة هيبيلي أدا باندلاع حرائق في غاباتها في تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٣]
    نشبت حرائق في محافظة إزمير بتركيا
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٨]
    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 210 الف شخص خلال يوم
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٨]
    جورجيا تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
    تعيين وزير جديد للخارجية في أرمينيا
    اجلاء سكان جزيرة هيبيلي أدا باندلاع حرائق في غاباتها في تركيا