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    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف جيش أذربيجان في نخجوان عبر الحدود من جديد

    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٧]

    نخجوان، 21 أغسطس، أذرتاج

    استهدفت قوات أرمينيا من مواقعها في ولاية ويدي الأرمينية عبر الحدود مواقع جيش أذربيجان في مقاطعة سدرك التابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة فترة 12.30-13.45 من يوم 21 أغسطس اليوم باستخدام الاسلحة مختلفة العيار.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن نقاط النيران الأرمينية أسكتت بطلقات جوابية ولا خسارة بين أفراد جيش أذربيجان.

    واضافت أن ظروف العملية تحت سيطرة قوات أذربيجان.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف جيش أذربيجان في نخجوان عبر الحدود من جديد
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