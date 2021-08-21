أذربيجان: تسجيل 3551 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1196 مصاب في 21 أغسطس

باكو ، 21 أغسطس، أذرتاج

سجلت إصابة 3551 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1196 مصاب هذا المرض وتوفي 27 مصابا بالفيروس في 21 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 388 ألف و437 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 344 ألف و603 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5279 مريض منهم ويستمر علاج 38 ألفا و555 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 18 الفا و982 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و304 ألف و865 فحص طبي.