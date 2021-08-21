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    دوري أبطال أوروبا للصالات: أراز نخجوان – اوروبا جبل الطارق 9-2

    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]

    سالاسبيلس، لاتفيا، 21 أغسطس، أذرتاج

    بدأ نادي أراز نخجوان لكرة الصالات تنافسه في الدور التمهيدي بدوري أبطال اوروبا اليوم.

    أفادت أذرتاج أن البطل الأذربيجاني الأخير التقي بنادي أوروبا من جبل الطارق في مباراة نظمت في مدينة سالاسبيلس في لاتفيا بقيادة الحكم الايطالي داريو بزوتو اليوم.

    وتمكن أراز نخجوان من تحقيق فوز ثمين على منافسه من جبل الطارق بتسعة أهداف مقابل هدفين.

    وجاءت أهداف أراز نخجوان من طرف دياز جاليجو د13ر4 مرماه ورودريجيز د07ر5 ود57ر29 ود11ر39 وشوجاي د08ر8 وباقروف د52ر10 ودوس سانتوس د07ر20 ود58ر38 وعطايف د13ر27 فيما سجل هدفي نادي جبل الطارق دياز د54ر33 ود22ر34.

    ويتنافس أراز نخجوان غدا 22 أغسطس مع كامبوكسن دينامو الفنلندي وبعد يومين مع رابا اللاتفي.

    يذكر أن مباريات المرحلة المؤهلة تستضيفها 8 بلدان. وسوف تتأهل 8 أندية صاحبات المراكز الاولى في المجموعات وصاحب احسن نتيجة بين صاحبات المراكز الثانية بالمجموعات لمرحلة النهائي.

     

     

    AZERTAG.AZ :دوري أبطال أوروبا للصالات: أراز نخجوان – اوروبا جبل الطارق 9-2
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