البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 22 أغسطس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 أغسطس.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175
أورو EUR 1 1.9867
دولار أسترالي AUD 1 1.2142
روبل بلاروس BYN 1 0.6755
ريال برازيلي BRL 1 0.3139
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1118
كرون دنماركي DKK 1 0.2672
لاري جورجي GEL 1 0.5426
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183
دولار كندا CAD 1 1.3225
دينار الكويت KWD 1 5.6461
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4012
بيسو المكسيك MXN 1 0.0844
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0962
كرون النرويج NOK 1 0.188
زلوتي بولندا PLN 1 0.4337
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4099
دولار سنغافورة SGD 1 1.2467
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505
دولار تايوان TWD 1 0.0607
ليرة تركيا TRY 1 0.1993
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0639
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1622
كرون التشيك CZK 1 0.0778
يوان الصين CNY 1 0.2615
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3177
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5234
كرون السويد SEK 1 0.1932
فرنك سويسرا CHF 1 1.855
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1442
ليرة لبنان LBP 100 0.1127
ين اليابان JPY 100 1.5493
بيسو تشيلي CLP 100 0.216
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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