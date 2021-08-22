عصابات مسلحة أرمينية منتشرة في أراضي أذربيجان التي تتمركز فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية تطلق النار على جيش أذربيجان من جديد

خوجالي المحررة، أغدام المحررة، خواجوند المحررة، 22 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن عصابات مسحلة أرمينية لم يتم سحبها وفقا للبيان الثلاثي من أراضي أذربيجان التي نشرت فيها قوات حفظ السلام الروسية اعادت إطلاق النيران بفواصل على مواقع جيش أذربيجان في مقاطعات خوجالي المحررة وخوجاوند المحررة وأغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا باستخدام الاسلحة النارية كبيرة العيار من الساعة 23.40 يوم 21 أغسطس الى الساعة 00.40 يوم 22 أغسطس اليوم.

وأسكت جيش أذربيجان نقاط النيران بطلقات جوابية.

واكدت على أن جيش أذربيجان لا خسارة بين أفراده.

ظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.