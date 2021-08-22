دوري أبطال أوروبا للصالات: أراز نخجوان – كامبوكسن دينامو الفنلندي 2-0

سالاسبيلس، لاتفيا، 22 أغسطس، أذرتاج

يتنافس نادي أراز نخجوان لكرة الصالات اليوم مع نادي كامبوكسين دينامو الفنلندي في الدور التمهيدي بدوري أبطال اوروبا اليوم.

بعد الفترة الاولى يتقدم أراز نخجوان بهدفين جاءا من طرف باقروف د21ر6 ورودريجيس د22ر7.

أفادت أذرتاج أن البطل الأذربيجاني الأخير التقى بنادي أوروبا من جبل الطارق في مباراة نظمت في مدينة سالاسبيلس في لاتفيا بقيادة الحكم الايطالي داريو بزوتو الامس وتغلب 9-2.

ويواجه أراز نخجوان 24 اغسطس رابا اللاتفية في مباراة أخيرة ضمن منافسات المجموعات.

يذكر أن مباريات المرحلة المؤهلة تستضيفها 8 بلدان. وسوف تتأهل 8 أندية صاحبات المراكز الاولى في المجموعات وصاحب احسن نتيجة بين صاحبات المراكز الثانية بالمجموعات لمرحلة النهائي.