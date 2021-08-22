دوري الممتاز: سومغايت – صباح 2-0

سومغايت، 22 أغسطس، أذرتاج

تغلب سومغايت على صباح باكو ضيفه في الجولة الثانية بهدفين دون رد بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت قادها الحكم أقايف أمام 500 مشجع.

سجل هدفي صاحب الارض قرباني د32 ومطلبوف د78.

وعاقب الحكم لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و5 دقائق الى الفترة الثانية.