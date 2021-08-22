أذربيجان: تسجيل 3069 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1180 مصاب في 22 أغسطس

باكو ، 22 أغسطس، أذرتاج

سجلت إصابة 3069 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1180 مصاب هذا المرض وتوفي 29 مصابا بالفيروس في 22 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 391 ألف و506 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 345 ألف و783 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5308 مريض منهم ويستمر علاج 40 ألفا و415 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 14 الفا و976 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و319 ألف و841 فحص طبي.