دوري الممتاز: غابالا – كشلة 2-1

غابالا، 22 أغسطس، أذرتاج

تغلب غابالا على كشلة باكو ضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 7 المنظمة على ملعب غابالا المركزي في عاصمة المقاطعة قادها الحكم أحمدوف أمام 400 مشجع.

سجل هدفي صاحب الارض أكاكبو د11 وأوتزيق د30 فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه من قدم أبانغ د77.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي بينما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د90+5.

واضاف الحكم دقيقتي بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الفترة الثانية.