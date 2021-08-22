أذربيجان: تطعيم أكثر من 60 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 22 أغسطس، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 60 ألفا و191 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 22 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 45 الفا و649 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و14 الفا و542 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و170 ألف و376 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و713 ألف و143 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و457 ألف و233 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.