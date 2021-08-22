دوري أبطال أوروبا للصالات:كامبوكسن دينامو – أراز نخجوان 4-4

سالاسبيلس، لاتفيا، 22 أغسطس، أذرتاج

تعادل نادي أراز نخجوان الأذربيجاني مع منافسه كامبوكسن دينامو الفنلندي بحساب 4-4 ضمن مجموعة الأف في الدور التمهيدي بدوري أبطال اوروبا اليوم.

أفادت أذرتاج أن المباراة نظمت في مدينة سالاسبيلس في لاتفيا بقيادة الحكم دارزن ووكسيفيتش من الجبل الاسود اليوم.

وسجل اهداف أراز نخجوان باقروف في الدقيقة 6 والثانية 21 ورودريجيس د6ث22 ودوس سانتوس د15ث49 وشوجاي د33ث00 فيما رد عليها باسيليو د12ث15 ود29ث56 واينتالا د12ث40 وكورسونوف د21ث37.

ويواجه أراز نخجوان 24 اغسطس رابا اللاتفية في مباراة أخيرة ضمن منافسات المجموعات.

يذكر أن مباريات المرحلة المؤهلة تستضيفها 8 بلدان. وسوف تتأهل 8 أندية صاحبات المراكز الاولى في المجموعات وصاحب احسن نتيجة بين صاحبات المراكز الثانية بالمجموعات لمرحلة النهائي.