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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٣٩]

    باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

     

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

     

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

     

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0177

     

    أورو

    EUR

    1

    2.0151

     

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2775

     

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6693

     

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.336

     

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

     

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1193

     

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.271

     

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5397

     

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0228

     

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2189

     

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.377

     

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6412

     

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.409

     

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0858

     

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1085

     

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0941

     

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1974

     

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4471

     

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

     

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

     

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0232

     

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4207

     

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2625

     

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

     

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1504

     

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0609

     

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.1958

     

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

     

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0621

     

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1928

     

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0788

     

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2631

     

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3497

     

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5201

     

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1988

     

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8429

     

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1504

     

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1126

     

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5297

     

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2311

     

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.016

     

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0117

     

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

     

     

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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