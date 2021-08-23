أقصو، 23 أغسطس، أذرتاج اندلعت حرائق في منطقة جبلية غابية ذات التضاريس المعقدة قربة قرية سورة خاني في مقاطعة أقصو. قالت وزارة الطوارئ إن الحرائق جرفت على مساحة 15 هيكتارا اعشابا وشجيرات مجففة. وتعاملت فرق الاطفاء للطوارئ مع الحرائق بدعم موظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان المنطقة وتمكنوا من السيطرة عليها خلال مدة قصيرة واخمادها بنجاح.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تعلن إخماد الحرائق المندلعة في مناطق جبلية غابية في أقصو

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