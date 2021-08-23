قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر

باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق السكنية بمحافظة كالبجر الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من قرية يوخاري شورجا بمحافظة باساركجر على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي زيليك ويليجا بمحافظة كالبجر اعتبار من الساعة 20:47 حتى الساعة 22:50 في 22 أغسطس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في هذا الاتجاه على العدو.

ان الوضع القتالي تحت سيطرة الجيش الاذربيجاني.