ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان

باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري 12 مليارا و61.1 مليون متر مكعب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي مليارين و14.9 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير 7 مليارات و713.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و488.4 مليون دولار.