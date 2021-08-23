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    وفاة 60 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم

    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٠]

    تبليسي، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

    أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 2354 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 517098 شخص.

    توفي 6831 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 453 الف و488 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :وفاة 60 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم
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