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    نقل 15.2 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 7 أشهر

    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٢٠]

    باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تصدير 20 مليونا و366.1 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 15 مليونا و244.4 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    كما تم شحن مليون و918.1 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :نقل 15.2 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 7 أشهر
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