نقل 15.2 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 7 أشهر

باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم تصدير 20 مليونا و366.1 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 15 مليونا و244.4 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن مليون و918.1 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام الجاري.