باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج) سيقوم نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني ورئيس لجنة الشباب والرياضة عادل علييف بزيارة الى العاصمة كييف في 24 أغسطس لحضور الفعاليات المخصصة للذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم الاعلام والعلاقات العامة في المجلس الوطني الأذربيجاني ان وفود من دول مختلفة وعدد من المنظمات الدولية يشاركون في الحدث. وستنتهي الزيارة في 25 أغسطس.

AZERTAG.AZ : نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني يزور أوكرانيا

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