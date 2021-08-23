دوري الممتاز: زيرة – نفطجي 1-2
AzerTAg.az
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٤]
باكو، 23 أغسطس، أذرتاج
تغلب نفطجي باكو على زيرة باكو مضيفه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 8 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي في ضاحية العاصمة قادها الحكم أومودلو أمام 400 مشجع.
فتح الحساب مراد بيكلي د72 لصالح الضيف وضاعفه محمودوف د90+3 فيما جاء هدف صاحب الارض من طرف دافيد د90+4.
وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض و5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.
واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.
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