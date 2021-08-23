دوري الممتاز: قراباغ أغدام – صبائل باكو 3-0
AzerTAg.az
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٢]
باكو، 23 أغسطس، أذرتاج
تغلب قراباغ أغدام على صبائل باكو ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب أذر صون أرينا بالعاصمة قادها الحكم مسييف أمام 500 مشجع.
وسجل أهداف صاحب الارض قربانلي د30 ود45+2 وفيليب د76.
وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ ولاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.
واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.
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