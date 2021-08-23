دوري الممتاز: قراباغ أغدام – صبائل باكو 3-0

باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام على صبائل باكو ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب أذر صون أرينا بالعاصمة قادها الحكم مسييف أمام 500 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الارض قربانلي د30 ود45+2 وفيليب د76.

وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ ولاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.