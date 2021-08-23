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    دوري الممتاز: قراباغ أغدام – صبائل باكو 3-0

    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٣٢]

    باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

    تغلب قراباغ أغدام على صبائل باكو ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب أذر صون أرينا بالعاصمة قادها الحكم مسييف أمام 500 مشجع.

    وسجل أهداف صاحب الارض قربانلي د30 ود45+2 وفيليب د76.

    وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ ولاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: قراباغ أغدام – صبائل باكو 3-0
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