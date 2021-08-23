نور سلطان، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج) أجلت الأمم المتحدة 108 موظف آخر من أفغانستان إلى مدينة ألماتي الكازاخستانية. أفادت وكالة أذرتاج أن الأمم المتحدة تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. تم إجلاء 140 موظف من المنظمة إلى ألماتي في 18 أغسطس.

AZERTAG.AZ : إجلاء 108 من موظفي الأمم المتحدة من أفغانستان الى ألماتي

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