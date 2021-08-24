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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٨:٢٤]

    باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177

    أورو EUR 1 2.0151

    دولار أسترالي AUD 1 1.2775

    روبل بلاروس BYN 1 0.6693

    ريال برازيلي BRL 1 0.336

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1193

    كرون دنماركي DKK 1 0.271

    لاري جورجي GEL 1 0.5397

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189

    دولار كندا CAD 1 1.377

    دينار الكويت KWD 1 5.6412

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.409

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0858

    جنيه مصري EGP 1 0.1085

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0941

    كرون النرويج NOK 1 0.1974

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4471

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4207

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2625

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504

    دولار تايوان TWD 1 0.0609

    ليرة تركيا TRY 1 0.1958

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0621

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1928

    كرون التشيك CZK 1 0.0788

    يوان الصين CNY 1 0.2631

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3497

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5201

    كرون السويد SEK 1 0.1988

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8429

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1504

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.5297

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2311

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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