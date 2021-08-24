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    تطهير مساحة 147 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٩]

    باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 16 – 21 أغسطس 110 لغم مضاد للمشاة ولغمين مضادين للدبابات و54 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 147 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

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    تطهير مساحة 147 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي