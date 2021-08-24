باكو، 24 أغسطس، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 24 أغسطس اليوم منسقا مقيما جديدا في أذربيجان لمنظمة الامم المتحدة ولادانكا أندرييفا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل منسقا مقيما جديدا في أذربيجان لمنظمة الأمم المتحدة

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