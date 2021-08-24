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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل منسقا مقيما جديدا في أذربيجان لمنظمة الأمم المتحدة

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٠]

    باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 24 أغسطس اليوم منسقا مقيما جديدا في أذربيجان لمنظمة الامم المتحدة ولادانكا أندرييفا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل منسقا مقيما جديدا في أذربيجان لمنظمة الأمم المتحدة
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