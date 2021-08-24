وفد وزارة الدفاع يشارك في حفل افتتاح مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2021"

باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قام الفريق أول نظام عسمانوف نائب وزير الدفاع الاذربيجاني - رئيس الإدارة العامة للخدمات اللوجستية بزيارة الى موسكو للمشاركة في حفل افتتاح مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية – 2021".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي الجيش الأذربيجاني يشاركون في مسابقتي "بياتلون الدبابات" و"جيش الثقافة" في روسيا ومن جملتها في مسابقة "كأس البحر" في ايران ومسابقة "الماجستير من نيران المدفعية" في كازاخستان ضمن مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية – 2021".