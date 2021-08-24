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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتسلم اوراق اعتماد سفير بلجيكا الجديد

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٩]

    باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

    تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 24 أغسطس اليوم أوراق اعتماد السفير البلجيكي الجديد ميشيل بيترمانس.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم اوراق اعتماد سفير بلجيكا الجديد
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