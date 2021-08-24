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    استخراج 13.3 مليون طن من النفط من حقل "أذري – جيراق – جونشلي"

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٠٨]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أنتجت أذربيجان 20.1 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات). انخفض إنتاج النفط بنحو 522.2 ألف طن خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 13.3 مليون طن من المكثفات من حقل "أذري – جيراق - جونشلي" و2.2 مليون طن من حقل "شاه دنيز".

     

    AZERTAG.AZ :استخراج 13.3 مليون طن من النفط من حقل "أذري – جيراق – جونشلي"
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