استخراج 13.3 مليون طن من النفط من حقل "أذري – جيراق – جونشلي"

باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أنتجت أذربيجان 20.1 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات). انخفض إنتاج النفط بنحو 522.2 ألف طن خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 13.3 مليون طن من المكثفات من حقل "أذري – جيراق - جونشلي" و2.2 مليون طن من حقل "شاه دنيز".