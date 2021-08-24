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    شرطة حاجي قابل تضبط بضعة اشخاص مشغولين بالاتجار بالمخدرات

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٤]

    حاجي قابل، 24 أغسطس، أذرتاج

    نفذت شرطة حاجي قابل عمليات ضبط مشغولين بالاتجار بالمخدرات.

    أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن موظفي الشرطة ضبطوا خلال عملية ساكن المقاطعة ا.ج. وتم الكشف عند التفتيش الشخصي عن الميتامفيتامين بحوزته. وفي إفادته مع التحقيق ابلغ انه اشترى المواد المخدرة من شخص يدعا أ.ق. وتوسعت العملية التي ادت الى ضبطه وتوقيفه ايضا.

    وفي نفس اليوم اسفرت عملية أخرى عن توقيف ساكني المقاطعة ح.ح. وي.ر. المشغولين بالاتجار بالمخدرات وتم الكشف بحوزتهما مادة مخدرة باسم الميتامفيتامين ايضا.

    ويجري التحقيق مع الحادثين.

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