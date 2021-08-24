شرطة قوبا تعتقل مجموعة مشغولة بالاتجار بالمخدرات في وكرها

قوبا، 24 أغسطس، أذرتاج

اعتقلت شرطة قوبا مجموعة من الاشخاص وبينهم أنثيان مشغولة بالاتجار بالمخدرات في وكرها في عملية مداهمة.

قالت الداخلية في بيان إن موظفي شرطة قوبا نفذوا عملية مداهمة منزل كانت مجموعة من الاشخاص يجتمعون فيه لتخطيط فعالياتهم المتعلقة بتوزيع وبيع المواد المخدرة.

وفتشت الشرطة المنزل بحضور المعتقلين أ.أ. مقيم مقاطعة خاتشماز وس.ر. وهـ.ر. وأ.ر. مقيمي العاصمة باكو للكشف عن كمية من المواد المخدرة المدعوة بالميمامفيتامين مجهزة للتوزيع والبيع.

ويجري التحقيق مع الحادث.