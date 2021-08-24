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    استخرج 12 مليار متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز خلال العام الجاري

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٠]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أنتج البلد 24.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بزيادة قدرها 7.8 في المائة أو 1.7 مليون متر مكعب في 7 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 7.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "أذري – جيراق - قوناشلي" و12 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز".

    أنتجت سوكار 4.6 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.

     

    AZERTAG.AZ :استخرج 12 مليار متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز خلال العام الجاري
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