استخرج 12 مليار متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز خلال العام الجاري

باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أنتج البلد 24.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بزيادة قدرها 7.8 في المائة أو 1.7 مليون متر مكعب في 7 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 7.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "أذري – جيراق - قوناشلي" و12 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز".

أنتجت سوكار 4.6 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.