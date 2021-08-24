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    ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي الأذربيجاني في الخارج بنسبة 35 %

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٣]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع مبيعات الغاز الطبيعي الاذربيجاني في الخارج بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان البلد انتج خلال العام الماضي 10.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

    يذكر أن حجم الغاز الطبيعي المصدر إلى تركيا زاد عن 5.2 مليار متر مكعب والى جورجيا 1.1 مليار متر مكعب خلال العام المنصرم.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي الأذربيجاني في الخارج بنسبة 35 %
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