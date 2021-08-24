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    ارتفاع تكرير النفط في البلاد

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٣]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع تكرير النفط في أذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الاذربيجانية انه تم تكرير 3.9 مليون من النفط في البلاد خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    وكان تكرير النفط أقل بمقدار 257.9 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

     

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