ارتفاع تكرير النفط في البلاد

باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفع تكرير النفط في أذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الاذربيجانية انه تم تكرير 3.9 مليون من النفط في البلاد خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

وكان تكرير النفط أقل بمقدار 257.9 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.