ارتفاع تكرير النفط في البلاد
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع تكرير النفط في أذربيجان.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الاذربيجانية انه تم تكرير 3.9 مليون من النفط في البلاد خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.
وكان تكرير النفط أقل بمقدار 257.9 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
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