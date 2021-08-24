الوزارة: انخفضت صادرات النفط بنسبة 3 بالمئة
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٠]
باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم تصدير حوالي 16.4 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان حصة الكونسورتيوم تبلغ أكثر من 15.6 مليون طن وحصة سوكار 823.7 ألف طن.
بلغ تصدير النفط حوالي 517.5 ألف طن أو 3 في المائة أقل من نفس الفترة من عام 2020.
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