تصدير 100 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز" الى الحين

باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

استخرج منذ تشغيل الحقول الى 1 أغسطس العام الجاري 184 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من مجموعة حقل "أذري – تشيراق – جونشلي" و147 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز".

قالت وزارة الطاقة في بيان إن 100 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقل "شاه دنيز" خلال الفترة المذكورة تم توجيهه الى التصدير.