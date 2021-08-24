  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير 100 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز" الى الحين

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٩]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    استخرج منذ تشغيل الحقول الى 1 أغسطس العام الجاري 184 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من مجموعة حقل "أذري – تشيراق – جونشلي" و147 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز".

    قالت وزارة الطاقة في بيان إن 100 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقل "شاه دنيز" خلال الفترة المذكورة تم توجيهه الى التصدير.

    AZERTAG.AZ :تصدير 100 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز" الى الحين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٥‎٨]
    أذربيجان تصدر 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر تاناب
    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
    ارتفاع تكرير النفط في البلاد
    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٠]
    الوزارة: انخفضت صادرات النفط بنسبة 3 بالمئة
    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
    ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي الأذربيجاني في الخارج بنسبة 35 %
    تصدير 100 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز" الى الحين