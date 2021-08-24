أذربيجان تصدر 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر تاناب

باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر تاناب خلال يناير - يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب تاناب ابتداء من 30 يونيو من عام 2018 حتى الآن.

لقد مر عامان من نقل أول غاز طبيعي تجاري من حقل "شاه دنيز -2" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا عبر خط أنابيب "تاناب". تم توفير مليارين متر مكعب من الغاز في السنة الأولى من توريد الغاز التجاري إلى تركيا عبر تاناب. وانتهت السنة الثانية من العمليات التجارية في 30 يونيو من هذا العام وفي ذلك التاريخ بلغ حجم الغاز الأذربيجاني المنقولة عبر تاناب 5.8 مليار متر مكعب. أما في الفترة المقبلة فسينقل خط الأنابيب 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. تبلغ الطاقة الحالية لخط الأنابيب حاليًا 16 مليار متر مكعب.

ومن المتوقع أن تصل إلى 23 مليار متر مكعب في عام 2023 و31 مليار متر مكعب في عام 2026. في المرحلة الأولية، سيتم نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني عبر خط أنابيب "تاناب" إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب منه إلى تركيا. نقل 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا. تم ضخ 16 مليون متر مكعب من الغاز في خط أنابيب "تاب" لأغراض الاختبار.

وقعت أذربيجان وتركيا مذكرة تفاهم بشأن المشروع في 24 ديسمبر لعام 2011 وقامت شركة "سوكار" بتأسيس "TANAP Dogalgaz Iletim AS.".

تم التوقيع على اتفاقية نظام خط أنابيب "تاناب" في 26 يونيو من عام 2012 في اسطنبول وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين. وتم التوقيع على اتفاقيات لبناء خطي أنابيب الغاز "تاناب" و"تاب".

تم وضع أسس "تاناب" في 17 مارس عام 2015 في منطقة سليم لمقاطعة كارس التركية بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس جورجيا جيورجي مارغلفاشفيلي. أما في 12 يونيو 2018 فتم إطلاق خط أنابيب غاز "تاناب" في مدينة إسكي شهير التركية بمشاركة الرئيس إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم شمال قبرص مصطفى أكينجي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو ومسؤولين آخرين.

صدرت أذربيجان 33.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال العام الماضي. وينقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى تركيا عبر خط أنابيب جنوب القوقاز (باكو – تبليسي - أرضروم) وخط أنابيب "تاناب".

وتنقسم اسهم شركة خط أنابيب جنوب القوقاز موزعة على شركات "بي بي" 28.8 في المائة و"AzSCP" 10 في المائة و"ممر الغاز الجنوبي" 6.7 في المائة و"بتروناس" 15.5 في المائة و"لوك أويل" 10 في المائة و"نيكو" 10 في المائة و"تباو" 19 في المائة.