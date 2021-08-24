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    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٢]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق السكنية بمحافظة كالبجر الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران في الساعة 13:40 من يوم 24 أغسطس من مواقعها في قرية زركند بمحافظة باساركجر على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية يليجا بمحافظة كالبجر باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

    لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

    وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في كالبجر
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