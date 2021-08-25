حجم مكثفات النفط المستخرجة من "أذري – جيراق – قوناشلي" و"شاه دنيز"

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم إنتاج 569 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) منذ تشغيل حقلي "أذري – جيراق - قوناشلي" و"شاه دنيز" في 1 أغسطس من هذا العام.

وأفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 537 مليون طن من المكثفات من حقل "أذري – جيراق - قوناشلي" و32 مليون طن من حقل "شاه دنيز" حتى الآن.