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    حجم مكثفات النفط المستخرجة من "أذري – جيراق – قوناشلي" و"شاه دنيز"

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٠٨]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم إنتاج 569 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) منذ تشغيل حقلي "أذري – جيراق - قوناشلي" و"شاه دنيز" في 1 أغسطس من هذا العام.

    وأفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 537 مليون طن من المكثفات من حقل "أذري – جيراق - قوناشلي" و32 مليون طن من حقل "شاه دنيز" حتى الآن.

     

    AZERTAG.AZ :حجم مكثفات النفط المستخرجة من "أذري – جيراق – قوناشلي" و"شاه دنيز"
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