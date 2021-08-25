أذربيجان: تسجيل 3583 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1644 مصاب في 24 أغسطس

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3583 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1644 مصاب هذا المرض وتوفي 30 مصابا بالفيروس في 24 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 398 ألف و34 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 348 ألف و454 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5370 مريض منهم ويستمر علاج 44 ألفا و210 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 14 الفا و508 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و344 ألف و428 فحص طبي.