أذربيجان: تطعيم أكثر من 78 ألف جرعة من لقاح كورونا في 24 أغسطس

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 78 ألفا و949 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 24 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 59 الفا و111 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و19 ألفا و838 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و249 ألف و673 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و772 ألف و533 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و477 ألف و140 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.